На Оболони торговец выбросил полгрузовика гнилых арбузов у тротуара: фото "инсталляции"

В Оболонском районе Киева торговец арбузов выбросил свой испорченный товар прямо на обочину у тротуара. Его сфотографировали неравнодушные прохожие 26 октября.

Известно, что досадный инцидент произошел на улице Кондратюка. На фотографиях видно, что безответственный продавец оставил посреди улицы целую гору неликвидных фруктов.

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Никого не стеснялся и отругивался

Жители района утверждают, что водитель абсолютно ни от кого не прятался и даже не понимал, за что ему делают замечания. На вопрос, зачем он выбрасывает испорченные арбузы там, где ходят люди, он лишь удивился и сказал: "А куда мне их деть?".

Торговец выбросил на обочину киевской улицы гору гнилых арбузов / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского массива"

Киевляне придумали наказание за свинство

Горожан возмутило такое вызывающее поведение и они начали предлагать способы привлечения его к ответственности. Так, кто-то настаивал на том, чтобы мужчина съел все, что выбросил, за сутки, кто-то – на уборке им всей столицы, а кто-то – на вызове полиции.

Мужчина вел себя вызывающе и не понимал, почему ему делают замечания / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского массива"

Кто-то выбрасывает арбузы, а кто-то – живых созданий

В Белой Церкви на Киевщине подростки нашли на помойке котят, которых нелюди выбросили в завязанном пакете из-под хлеба. Дети освободили пушистых и отнесли их в ветеринарную клинику.

Текст публикации из группы "Жизнь Оболонского района и Минского массива":

Улица Кондратюка. Подъехал красавец и сбрасывает на обочину гнилые арбузы. На вопрос, зачем это делает, ответил: "А куда мне их деть?"