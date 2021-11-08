На Оболони женщина завела в квартире "зоопарк" с волком, барсуком, лисами и другими хищниками.

Зоозащитники спасли из двухкомнатной квартиры жительницы столичного района Оболонь волка. Кроме него, в тесных клетках сидели барсук, две лисы, хищные птицы и восемь американских стаффордширских терьеров.

Волка немедленно доставили к ветеринару, поскольку у животного на одной лапе было аж шесть открытых переломов. Впоследствии выяснилось, что это – результат нападения барсука той же горе-владелицы.

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На одной лапе хищника ветеринары обнаружили аж шесть открытых переломов / Фото из Фейсбука UAnimals

У любительницы экзотики пришлось отбирать еще и волчонка

После того, как взрослого волка забрали, женщина снова взяла домой маленького волчонка. Однако зооактивисты все-таки добились, чтобы и это животное она отдала им. В конце концов обоих сероманцев отвезли в специальный реабилитационный центр в Бельгии.

Дикие животные не только опасны для людей, но и требуют особых условий ухода и рациона. Это могут обеспечить только квалифицированные специалисты. Кроме того, заводя такого любимца, люди в основном дают заработать контрабандистам или браконьерам.

Помните, что даже самая большая ваша любовь не сделает диких животных домашними. Поэтому лучшее проявление любви к диким животным – заботиться о защите их прав и о том, чтобы они жили на воле, а не в квартирах или в развлекательных заведениях,

– обратились к украинцам волонтеры.

Волков хотели выдать за лаек: история спасения хищников в "Борисполе"

В аэропорту "Борисполь" пограничники спасли трех волков, которых гражданин Индии хотел вывезти из Украины в Гималаи. Животных в документах он отметил как западноевропейских лаек. Теперь нарушителю грозит до 17 тысяч гривен штрафа, а хищников отправят в реабилитационный центр в Харькове.

Текст публикации UAnimals:

Знакомьтесь – на фото спасенный волк, которого жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и 8 собаками породы американский стаффордширский терьер. Все они проживали в собачьих клетках.

Когда зоозащитники изъяли волка, он имел 6 открытых переломов на одной лапе – из-за некомпетентности владелицы на волка напал барсук.

После изъятия бедного дикого животного, женщина завела другого волчонка, но, к счастью, отдала его из-за давления зоозащитников. Оба волка сейчас находятся в реабилитационном центре в Бельгии.

Почему эта история важна?

Во-первых, дикие животные нуждаются в надлежащем содержании, пространстве, особом режиме, пище и процессе питания, общении с себе подобными и тому подобное. Для всего этого нужны знания, компетенция и очень часто целая команда людей. Очень часто обеспечить установленные законом условия не могут даже зоопарки, что уж говорить об обычных людях и городских квартирах.

Во-вторых, дикие животные действительно опасны для человека и для других животных. Даже не агрессивные по своей природе животные в неволе, борясь за жизнь, могут причинить вред или даже убить человека или других животных.

В-третьих, мода на диких животных сопровождается контрабандой и нелегальным разведением. Часто диких животных продают без документов на черном рынке, что вызывает быстрый темп вымирания диких животных и снижение численности целых видов.

Помните, что даже самая большая ваша любовь не сделает диких животных домашними.

Поэтому лучшее проявление любви к диким животным – заботиться о защите их прав и о том, чтобы они жили на воле, а не в квартирах или в развлекательных заведениях…