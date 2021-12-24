В общественном транспорте столицы произошел масштабный сбой платежной системы

Жителей столицы предупредили, что в городском общественном транспорте 24 декабря произошел серьезный сбой платежной системы.

Киевлян предупредили, что проблемы могут возникать как в метро, так и в наземном транспорте. Однако контролеры предупреждены о поломке, поэтому никого не будут штрафовать.

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Приложения "легли"

На странице Главного информационно-вычислительного центра в фейсбуке пояснили, что сейчас пассажиры временно не могут купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Однако команда специалистов уже работает над решением проблем и, когда починит систему, сразу сообщит об этом пользователям.

Как рассчитаться за поездки

Несмотря на технические неисправности, киевляне могут использовать ранее приобретенные поездки, а в метро – платить банковскими картами на турникете. Ожидается, что работы по устранению последствий сбоя продлятся до конца дня.

Текст публикации коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр":

К сожалению, произошел технический сбой в транспортном сервисе. Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Специалисты транспортного сервиса уже все чинят и обещают сразу сообщить, когда все заработает как следует.

Приносим извинения за неудобства. В транспорте вы можете воспользоваться билетами и поездками, которые приобрели заранее. А мы предупредили контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя. Прилагаем усилия, чтобы в будущем году сбоев с транспортным сервисом не случалось.