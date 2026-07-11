Много дыма, воронки, разрушения: появились кадры после ночного удара по Киеву баллистикой

Российская армия ночью 11 июля нанесла ракетный удар по Киеву. В сети уже появились кадры с последствиями атаки.

Соответствующие снимки опубликовала ГСЧС Киева.

Каковы последствия российского обстрела Киева в ночь на 11 июля?

В результате вражеской атаки в Киеве пострадали 10 человек, среди них один малолетний ребенок. 5 человек госпитализированы.

Что происходило в Киеве после вражеской атаки в субботу / Видео ГСЧС Киева

Повреждения в столице зафиксированы как минимум в 3 районах:

Соломенский район : в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание возник пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

Дарницкий район : после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитового, регулирующего работу светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна.

Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.

Последствия российского обстрела Киева баллистическими ракетами 11 июля / Фото ГСЧС Киева

На местах в настоящее время работают спасатели и все соответствующие службы.

Напомним, во время обстрела баллистическими ракетами в Киеве ночью раздавались взрывы. Мониторинговые сообщества писали, что российская армия, вероятно, применила баллистические ракеты из комплексов С-400 со стороны Брянска.