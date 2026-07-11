Відповідні знімки виклала ДСНС Києва.

Які наслідки російського обстрілу Києва 11 липня вночі?

Унаслідок ворожої атаки в Києві постраждали 10 осіб, серед них одна малолітня дитина. 5 людей – госпіталізовано.

Що відбувалося у Києві після ворожої атаки у суботу / Відео ДСНС Києва

Пошкодження у столиці зафіксували щонайменше у 3 районах:

Солом'янський район : внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

Дарницький район : після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитового регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

Наслідки російського обстрілу балістикою по Києву 11 липня / Фото ДСНС Києва

На місцях наразі працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, під час обстрілу балістичними ракетами у Києві вночі лунали вибухи. Моніторингові спільноти писали, що російська армія, ймовірно, застосувала балістичні ракети з комплексів С-400 з боку Брянська.