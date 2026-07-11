Відповідні знімки виклала ДСНС Києва.
Які наслідки російського обстрілу Києва 11 липня вночі?
Унаслідок ворожої атаки в Києві постраждали 10 осіб, серед них одна малолітня дитина. 5 людей – госпіталізовано.
Що відбувалося у Києві після ворожої атаки у суботу / Відео ДСНС Києва
Пошкодження у столиці зафіксували щонайменше у 3 районах:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Солом'янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.
Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитового регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.
Наслідки російського обстрілу балістикою по Києву 11 липня / Фото ДСНС Києва
На місцях наразі працюють рятувальники та всі відповідні служби.
Нагадаємо, під час обстрілу балістичними ракетами у Києві вночі лунали вибухи. Моніторингові спільноти писали, що російська армія, ймовірно, застосувала балістичні ракети з комплексів С-400 з боку Брянська.