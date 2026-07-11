Щодо небезпеки застерегли у КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Києва балістикою 11 липня?
Повітряну тривогу оголосили у Києві 11 липня вночі о 03:40. За хвилину Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
Одразу місцеві у соціальних мережах почали писати про вибухи у столиці. Моніторингові спільноти зауважили, що російська армія застосувала балістичні ракети з комплексів С-400 з боку Брянська.
Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!
– написав у телеграмі керівник КМВА Тимур Ткаченко.
Щодо наслідків відомо таке: за інформацією міської військової адміністрації, у Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю. Міський голова Віталій Кличко додає, що на локації помітне задимлення. Також у Святошинському районі пошкоджено нежитлову будівлю.
Крім того, у Дарницькому районі вибило вікна у житловому будинку. А у Солом'янському – пожежа в офісній будівлі.
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Додамо, що попередніх ударів такою зброєю по Києву Росія завдала вночі 8 липня. Тоді у Деснянському районі загорілися склади, а у Святошинському – нежитлова будівля. На жаль, удар забрав життя однієї жінки.
І тієї самої доби вдень ворог вдарив по столиці реактивними безпілотниками. Сталося влучання й загинули люди.