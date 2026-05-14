В Киеве есть много пропавших без вести: разбор завалов продолжается

Ночью 14 мая Россия массированно атаковала Киев. Есть погибшие, а также пропавшие без вести.

Об этом сообщил Игорь Клименко, глава МВД Украины.

Сколько людей пропали без вести в Киеве в результате российских обстрелов?

К ликвидации последствий в Киеве привлечены почти 600 спасателей и полицейских.

Столица была основным направлением удара России ночью 14 мая. В Дарницком районе рухнула часть 9-этажного дома. разрушено 18 квартир.

Известно о 3 погибших, но есть еще много пропавших без вести – более 10. Под завалами их ищут 6 кинологических групп. 11 человек удалось спасти.

Ранения получили 30 человек. Более 100 человек обратились в полицию из-за повреждения имущества.

