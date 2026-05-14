В Киеве есть много пропавших без вести: разбор завалов продолжается
14 мая, 12:27
Сергей Попович
Основні тези
  • Россия массированно атаковала Киев ночью 14 мая, что привело к гибели 3 человек, более 10 пропали без вести.
  • К ликвидации последствий привлечены почти 600 спасателей и полицейских, а также 6 кинологических групп для поиска под завалами.

Ночью 14 мая Россия массированно атаковала Киев. Есть погибшие, а также пропавшие без вести.

Об этом сообщил Игорь Клименко, глава МВД Украины.

Сколько людей пропали без вести в Киеве в результате российских обстрелов?

К ликвидации последствий в Киеве привлечены почти 600 спасателей и полицейских.

Столица была основным направлением удара России ночью 14 мая. В Дарницком районе рухнула часть 9-этажного дома. разрушено 18 квартир.

Известно о 3 погибших, но есть еще много пропавших без вести – более 10. Под завалами их ищут 6 кинологических групп. 11 человек удалось спасти.

Ранения получили 30 человек. Более 100 человек обратились в полицию из-за повреждения имущества.

Ликвидация последствий атаки в Киеве

Что известно о последствиях обстрела Киева?

  • В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.

  • Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.

  • В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.

  • Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.

