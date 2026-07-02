В Киеве 3 июля объявили Днем траура в память о погибших в результате атаки

В Киеве пятницу, 3 июля, объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки страны-агрессора на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Что известно о жертвах вражеской атаки?

В Киеве 3 июля будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города, также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

Кроме того, 3 июля в столице отменят все развлекательные мероприятия.

Кличко добавил, что поисково-спасательная операция в разрушенном доме в Дарницком районе продолжается, спасатели продолжают искать людей под завалами. По его словам, на данный момент известно о 13 погибших в Киеве.

Также в результате ночной атаки врага пострадали 86 человек, 70 из них госпитализированы. В частности, в больницах столицы находятся трое детей – пятилетняя девочка и ее годовалый брат, которого сейчас оперируют медики, а также 16-летняя девушка.

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Напомним, во время ночной атаки российские войска применили 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов. Массированную российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации, силам ПВО удалось уничтожить 524 цели.