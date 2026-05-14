14 мая, 15:57
2

На Киевщине спасатели изъяли части российской ракеты из дома

Сергей Попович
Основні тези
  • В Чабанах Киевской области спасатели изъяли обломки российской ракеты из многоэтажного дома.
  • Саперы успешно демонтировали опасные части ракеты, избегая детонации и возможных жертв.

В поселке Чабаны Киевской области спасатели ГСЧС провели сложную операцию изъятия ракеты из здания. Во время обстрела обломки вражеской ракеты вместе с боевой частью влетели прямо в квартиры многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Как из здания в Киеве доставали ракету?

В ГСЧС сообщили, что взрыва удалось избежать буквально чудом. По словам специалистов, детонация внутри дома могла вызвать масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди жителей.

На место оперативно прибыли пиротехники. Части ракеты, которые оказались на втором и третьем этажах, саперы осторожно демонтировали с помощью специальной техники. Самой опасной оказалась ситуация в квартире на первом этаже, где находилась боевая часть боеприпаса.

Спасатели отметили, что благодаря точным и слаженным действиям саперов удалось безопасно изъять опасный объект и предотвратить трагедию.

Ликвидация последствий обстрела на Киевщине

Что известно о последствиях обстрела Киева?

  • В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.

  • Между тем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.

  • В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.

  • Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.

