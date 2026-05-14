На Киевщине спасатели изъяли части российской ракеты из дома
- В Чабанах Киевской области спасатели изъяли обломки российской ракеты из многоэтажного дома.
- Саперы успешно демонтировали опасные части ракеты, избегая детонации и возможных жертв.
В поселке Чабаны Киевской области спасатели ГСЧС провели сложную операцию изъятия ракеты из здания. Во время обстрела обломки вражеской ракеты вместе с боевой частью влетели прямо в квартиры многоэтажного жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.
Как из здания в Киеве доставали ракету?
В ГСЧС сообщили, что взрыва удалось избежать буквально чудом. По словам специалистов, детонация внутри дома могла вызвать масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди жителей.
На место оперативно прибыли пиротехники. Части ракеты, которые оказались на втором и третьем этажах, саперы осторожно демонтировали с помощью специальной техники. Самой опасной оказалась ситуация в квартире на первом этаже, где находилась боевая часть боеприпаса.
Спасатели отметили, что благодаря точным и слаженным действиям саперов удалось безопасно изъять опасный объект и предотвратить трагедию.
Ликвидация последствий обстрела на Киевщине
Что известно о последствиях обстрела Киева?
В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.
Между тем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.
В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.
Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.