Вместо стены – дыра: жуткие кадры с Киевщины после российской атаки
- Россия атаковала Киевскую область 3 апреля, погиб 1 человек на Бучанщине, также горел автомобиль.
- В Фастовском районе пострадал один человек, произошли пожары в ветеринарной клинике, авто и жилом доме.
Россия массированно атаковала Украину, в частности Киевскую область утром 3 апреля. В ряде районов области есть пострадавшие, а также жертва на Бучанщине.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Смотрите также Россия будет бить по железной дороге, мостам и водоснабжению: Зеленский раскрыл тревожные данные разведки
Что известно о последствиях обстрелов на Киевщине?
Киевщина стала одной из целей российских атак утром 3 апреля.
На Бучанщине погиб 1 человек. Также горел один автомобиль.
На Фастовщине возникли пожары в ветеринарной клинике, авто и в частном жилом доме. Пострадал один человек.
В Обуховском районе есть попадание в жилую многоэтажку. Никто не пострадал.
В селе Крюковщина повреждена кровля жилой пятиэтажки.
Ликвидация последствий обстрелов продолжается.
Последствия обстрела Киевщины: смотрите видео ГСЧС
"Шахеды" и ракеты атаковали Киевскую область: фото последствий
Какие регионы недавно атаковала Россия?
Российский дрон ударил по ТРЦ в центре Сум, ранены четыре человека. Сейчас они госпитализированы.
Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.
В Шевченковском районе Харькова упали обломки дронов "Шахед", ранены несколько человек, в частности ребенка, двое из них в тяжелом состоянии.