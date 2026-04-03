Вместо стены – дыра: жуткие кадры с Киевщины после российской атаки
3 апреля, 13:59
2

Сергей Попович
Основні тези
  • Россия атаковала Киевскую область 3 апреля, погиб 1 человек на Бучанщине, также горел автомобиль.
  • В Фастовском районе пострадал один человек, произошли пожары в ветеринарной клинике, авто и жилом доме.

Россия массированно атаковала Украину, в частности Киевскую область утром 3 апреля. В ряде районов области есть пострадавшие, а также жертва на Бучанщине.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях обстрелов на Киевщине?

Киевщина стала одной из целей российских атак утром 3 апреля.

На Бучанщине погиб 1 человек. Также горел один автомобиль.

На Фастовщине возникли пожары в ветеринарной клинике, авто и в частном жилом доме. Пострадал один человек.

В Обуховском районе есть попадание в жилую многоэтажку. Никто не пострадал.

В селе Крюковщина повреждена кровля жилой пятиэтажки.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Последствия обстрела Киевщины: смотрите видео ГСЧС

"Шахеды" и ракеты атаковали Киевскую область: фото последствий

Какие регионы недавно атаковала Россия?

  • Российский дрон ударил по ТРЦ в центре Сум, ранены четыре человека. Сейчас они госпитализированы.

  • Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.

  • В Шевченковском районе Харькова упали обломки дронов "Шахед", ранены несколько человек, в частности ребенка, двое из них в тяжелом состоянии.