В Киеве на станции метро обвалился потолок: есть ли пострадавшие

Из-за многочисленных вражеских атак по столице, упала часть потолка на станции "Теремки". Однако работа метро не ограничена, поезда курсируют по графику.

Дефекты были визуально незаметными, поэтому предотвратить инцидент не удалось. Об этом пишет КГГА.

Почему обвалился потолок на станции метро?

Вечером, 15 февраля, перед одним из входов на станцию метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка.

Инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров,

– объяснили в Киевском метрополитене.

Отмечают, что при этом проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. Сейчас специалисты обследуют подземный переход станции и систему подвесного потолка.

Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, без изменений в движении поездов. Пострадавших также нет.

Какая ситуация сейчас в Киеве?