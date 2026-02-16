В Киеве на станции метро обвалился потолок: есть ли пострадавшие
- На станции метро "Теремки" в Киеве обвалилась часть подвесного потолка из-за повреждений во время обстрелов.
- Метро продолжает работать по графику, пострадавших нет.
Из-за многочисленных вражеских атак по столице, упала часть потолка на станции "Теремки". Однако работа метро не ограничена, поезда курсируют по графику.
Дефекты были визуально незаметными, поэтому предотвратить инцидент не удалось. Об этом пишет КГГА.
Почему обвалился потолок на станции метро?
Вечером, 15 февраля, перед одним из входов на станцию метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка.
Инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров,
– объяснили в Киевском метрополитене.
Отмечают, что при этом проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. Сейчас специалисты обследуют подземный переход станции и систему подвесного потолка.
Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, без изменений в движении поездов. Пострадавших также нет.
Какая ситуация сейчас в Киеве?
Ситуация в Киев остается сложнойгород уже несколько месяцев под массированными обстрелами, а энергосистема работает с большими перебоями. Из-за ударов по критической инфраструктуре зимой часть столицы регулярно остается без света, тепла и воды.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в начале года без отопления была почти половина домов, и хотя восстановление продолжается, проблемы еще есть. Коммунальные службы работают без остановки, а для жителей открыли около 1 500 пунктов несокрушимости.
Энергетический эксперт Владимир Омельченко объяснил, что несмотря на удары по западу страны больше всего страдает Киев, ведь именно оттуда электроэнергия поступает в центр и на восток. Атаки по Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также Добротворской и Бурштынской ТЭС подрывают баланс энергосистемы, создавая дефицит в столице.
В то же время эксперт отмечает, что враг пытается вызвать каскадную аварию и блэкаут, а из-за уничтожения энергетических узлов и подстанций существенного улучшения ситуации в Киеве не ожидается как минимум до середины марта, если не прекратятся новые атаки.