Обыски продолжаются: полиция пришла в департамент образования КГГА

Правоохранители проводят следственные действия, связанные с расследованием нецелевого использования средств должностными лицами. По данным следствия, чиновники департамента образования присвоили 1 миллион гривен.

Как отметили в прокуратуре Киева, должностные лица якобы использовали не по назначению бюджетные деньги и хотели их украсть. Речь идет о выделенных на обслуживание тепловых пунктов и узлов учета теплоэнергии в районных учебных заведениях.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статьям о нецелевом использовании средств и их присвоении должностными лицами.

Могли действовать в сговоре с коммунальщиками

По данным следствия, чиновники департамента образования и работники коммунального предприятия "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева" с 2019 по 2020 год внесли в план использования денег затраты на не предусмотренные работы.

Как именно госслужащие якобы сделали сделку возможной и собирались вывести деньги для кражи, в полиции не рассказывают.

Впрочем, 18 августа полицейские и прокуроры пришли в помещение департамента и офиса коммунального предприятия для поиска финансовых документов и других доказательств причастности фигурантов к преступлению.

О проведении следственных действий написала в фейсбуке директор департамента образования Елена Фиданян. При этом чиновница не указала никаких подробностей прихода правоохранителей.

Кто именно из сотрудников структур КГГА является фигурантом производства, пока неизвестно.