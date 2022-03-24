Очереди в тероборону не уменьшаются, но происходит отбор, – КГГА
В Киеве до сих пор много желающих вступить в Силы терробороны. Однако принимают не каждого, есть серьезные требования.
Чтобы ТРО была сразу боеспособной, выбирают прежде всего тех, кто имеет военный опыт. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
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В первую очередь выбирают людей с военным опытом.
"Пока очереди не уменьшаются, но происходит выбор тех, кто имеет либо опыт военной службы, либо опыт боевых действий", – объяснил Поворозник.
Он отметил, что численность теробороны не может быть больше, чем она есть. Поэтому активно формируют добровольческие батальоны.
Как попасть в ТРО
Напомним, что для того, чтобы поступить в тероборону, нужно:
- пойти в районный военкомат (Центр комплектации и социальной поддержки);
- принести с собой паспорт и налоговый номер;
- подписать контракт.
Также за информацией звоните по телефону на горячую линию командования Сил ТрО Вооруженных Сил Украины – 0 800 507 028.
В КГГА рассказали о желающих вступить в ТРО: смотрите видео