Очереди в тероборону не уменьшаются, но происходит отбор, – КГГА

В Киеве до сих пор много желающих вступить в Силы терробороны. Однако принимают не каждого, есть серьезные требования.

Чтобы ТРО была сразу боеспособной, выбирают прежде всего тех, кто имеет военный опыт. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Интересно Супергерои в наше время: мужественная история бойца ТрО "Шульги"

В первую очередь выбирают людей с военным опытом.

"Пока очереди не уменьшаются, но происходит выбор тех, кто имеет либо опыт военной службы, либо опыт боевых действий", – объяснил Поворозник.

Он отметил, что численность теробороны не может быть больше, чем она есть. Поэтому активно формируют добровольческие батальоны.

Как попасть в ТРО

Напомним, что для того, чтобы поступить в тероборону, нужно:

пойти в районный военкомат (Центр комплектации и социальной поддержки);

принести с собой паспорт и налоговый номер;

подписать контракт.

Также за информацией звоните по телефону на горячую линию командования Сил ТрО Вооруженных Сил Украины – 0 800 507 028.

В КГГА рассказали о желающих вступить в ТРО: смотрите видео