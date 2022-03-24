Аби ТрО була одразу боєздатною, обирають насамперед тих, хто має військовий досвід. Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Обирають насамперед людей із військовим досвідом

"Наразі черги не зменшуються, але відбувається вибір тих, хто має або досвід військової служби, або досвід бойових дій", – пояснив Поворозник.

Він зауважив, що чисельність тероборони не може бути більшою, ніж вона є. Тому наразі активно формують добровольчі батальйони.

Як вступити у ТрО

Нагадаємо, що для того, аби вступити до тероборони, потрібно:

піти до районного військкомату (Центр комплектації та соціальної підтримки);

принести з собою паспорт та податковий номер;

підписати контракт.

Також за інформацією телефонуйте на гарячу лінію командування Сил ТрО Збройних Сил України – 0 800 507 028.

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