Коли 24 лютого в Києві пролунали перші вибухи чоловік вже знав, куди йому йти – до тероборони.

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Зараз "Шульга" перебуває у складі батальйону територіальної оборони Києва.

Ворог тут точно не пройде, бо багато українців дуже мотивовані, також багато тих, хто має бойовий досвід зе 2014 року,

– розповів захисник.

Супергерої у наш час: історія бійця ТрО "Шульги"

До слова, ЗСУ та інші українські захисники відважно борються проти російських окупантів. Завдяки їхній сміливості та майстерності ворог зазнає шалених втрат та провалив усі свої плани. Відвага українських воїнів вже стала легендою, яка розлетілася по всьому світу. Дивіться потужне відео наших захисників – за посиланням.