Відвага українських воїнів вже стала легендою, яка розлетілася во всьому світу. Наші захисники показали, що справжні супергерої – на нашій землі, а не на стрічках Голлівуду.

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"Якщо прийшли на нашу землю – будемо на них полювати"

Міноборони показало натхенний ролик, в якому показано, як наші герої оберігають наш сон. Його перегляд надихає: з тамими воїнами ми обов'язково переможемо.

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