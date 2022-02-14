В одном из магазинов столицы возник немалый ажиотаж с оружием
Источник:телеграм-канал "Типичный Киев"
В одном из киевских магазинов оружия, что на Почайной, образовалась очередь из покупателей. Очевидцам удалось зафиксировать ситуацию.
Люди покупают оружие и боеприпасы. Информация об этом появилась 14 февраля.
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В Киеве женщина приобрела оружие
Киевлянка Мария Жагло, которая является матерью 3 детей, приобрела карабин. Она работает маркетологом, но решила присоединиться к рядам территориальной обороны. Статью о женщине опубликовали в британском издании The Times.
В России отреагировали на эту информацию. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала текст "фейковой историей о боевиках, из которых западная пропаганда делает антироссийских борцов за свободу".
Текст публикации телеграм-канала "Типичный Киев"
Без паники и нагнетания, просто нашему фотокору удалось оказаться в нужное время в нужном месте и зафиксировать немалый ажиотаж в одном из оружейных магазинов на Почайне. Сообщают, что люди скупают оружие и боеприпасы. Когда там стартует сезон охоты? Это же из-за охоты, не так ли?