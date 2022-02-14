Люди покупают оружие и боеприпасы. Информация об этом появилась 14 февраля.

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В Киеве ажиотаж с оружием: смотрите видео

В Киеве женщина приобрела оружие

Киевлянка Мария Жагло, которая является матерью 3 детей, приобрела карабин. Она работает маркетологом, но решила присоединиться к рядам территориальной обороны. Статью о женщине опубликовали в британском издании The Times.

В России отреагировали на эту информацию. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала текст "фейковой историей о боевиках, из которых западная пропаганда делает антироссийских борцов за свободу".

Текст публикации телеграм-канала "Типичный Киев"

Без паники и нагнетания, просто нашему фотокору удалось оказаться в нужное время в нужном месте и зафиксировать немалый ажиотаж в одном из оружейных магазинов на Почайне. Сообщают, что люди скупают оружие и боеприпасы. Когда там стартует сезон охоты? Это же из-за охоты, не так ли?