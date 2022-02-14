Люди купують зброю та боєприпаси. Інформація про це з'явилась 14 лютого.

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У Києві ажіотаж зі зброєю: дивіться відео

У Києві жінка придбала зброю

Киянка Марія Жагло, яка є матір'ю 3 дітей, придбала карабін. Вона працює маркетологом, але вирішила долучитися до лав територіальної оборони. Статтю про жінку опублікували у британському виданні The Times.

У Росії відреагували на цю інформацію. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала текст "фейковою історією про бойовиків, з яких західна пропаганда робить антиросійських борців за волю".

Текст публікації телеграм-каналу "Типовий Київ"

Без паніки та нагнітання, просто нашому фотокору вдалося опинитися у потрібний час у потрібному місці та зафіксувати чималий ажіотаж в одному зі збройових магазинів на Почайній. Повідомляють, що люди скуповують зброю та боєприпаси. Коли там стартує сезон полювання? Це ж через полювання, чи не так?