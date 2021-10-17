Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар COVID-19 устроили массовое мероприятие

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в Киеве на выходных провели массовое мероприятие. Важно, что протиковидных мер люди не придерживались. Образовались огромные очереди, а масок никто не надевал.

Так, в Киеве, в 19 павильоне ВДНХ провели "Кураж Базар". Это благотворительная "барахолка".

Кстати Есть ли предпосылки для усиления карантина в Киеве

Карантин нарушали почти все

Мероприятие посетили многие киевляне. Однако правила карантина нарушали почти все. Посетители были без масок, дистанции тоже никто не придерживался.

Кроме того, по словам журналистов, на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 16 октября в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. В красной зоне уже 5 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

К слову, ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.