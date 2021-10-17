Так, в Киеве, в 19 павильоне ВДНХ провели "Кураж Базар". Это благотворительная "барахолка".

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Карантин нарушали почти все

Мероприятие посетили многие киевляне. Однако правила карантина нарушали почти все. Посетители были без масок, дистанции тоже никто не придерживался.

Кроме того, по словам журналистов, на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.

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