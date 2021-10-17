Так, в Киеве, в 19 павильоне ВДНХ провели "Кураж Базар". Это благотворительная "барахолка".

Кстати Есть ли предпосылки для усиления карантина в Киеве

Карантин нарушали почти все

Мероприятие посетили многие киевляне. Однако правила карантина нарушали почти все. Посетители были без масок, дистанции тоже никто не придерживался.

Кроме того, по словам журналистов, на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.

Обратите внимание! За соблюдением карантина в Украине будут следить 900 мобильных бригад. Они будут контролировать соблюдение противоэпидемического режима путем рейдов.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине