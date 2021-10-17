Так, у Києві, у 19 павільйоні ВДНГ провели "Кураж Базар". Це благодійна "барахолка".

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Карантин порушували майже всі

Захід відвідали чимало киян. Однак правила карантину порушували майже всі. Відвідувачі були без масок, дистанції теж ніхто не дотримувався.

Крім того, за словами журналістів, на вході у людей не перевіряли ні наявність тестів на COVID-19, ні сертифікати про вакцинацію.

Зверніть увагу! За дотриманням карантину в Україні стежитимуть 900 мобільних бригад. Вони контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму шляхом рейдів.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні