Очільник МОЗ розповів, що 12 жовтня відбулася нарада. Участь у ній взяли усі органи контролю. Зокрема, представники Нацполіції та Держпродспоживслужби.

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Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму,

– наголосив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, щоб карантин був результативний, потрібно дотримуватися його правил. Порушників виявлятимуть і притягатимуть до відповідальності.

З порушниками проводитимуть "роз'яснювальну роботу". Окрім того, передбачена адміністративна відповідальність.

Епідеміологічна ситуація в Україні: головне

З 15 жовтня у червону зону перейшла Херсонська область. Окрім того, з 18 жовтня "почервоніють" ще Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська області.

За добу 15 жовтня в Україні виявили 12 983 нових інфікованих.

Для вакцинації в Україні використовували такі вакцини:

Covishield (AstraZeneca);

Coronavac;

Cominarity;

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson's);

Moderna.