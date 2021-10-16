Глава Минздрава рассказал, что 12 октября состоялось совещание. Участие в нем приняли все контролирующие органы. В частности, представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

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Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима,

– отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, чтобы карантин был результативный, нужно придерживаться его правил. Нарушителей будут выявлять и привлекать к ответственности.

С нарушителями будут проводить "разъяснительную работу". Кроме того, предусмотрена административная ответственность.

Эпидемиологическая ситуация в Украине: главное

С 15 октября в красную зону перешла Херсонская область. Кроме того, с 18 октября "покраснеют" еще Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области.

За сутки 15 октября в Украине обнаружили 12 983 новых инфицированных.

Для вакцинации в Украине использовали такие вакцины:

Covishield (AstraZeneca)

Coronavac

Cominarity

AstraZeneca

Janssen (Johnson & Johnson's)

Moderna.