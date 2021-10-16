Глава Минздрава рассказал, что 12 октября состоялось совещание. Участие в нем приняли все контролирующие органы. В частности, представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
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Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима,
– отметил Ляшко.
По словам главы Минздрава, чтобы карантин был результативный, нужно придерживаться его правил. Нарушителей будут выявлять и привлекать к ответственности.
С нарушителями будут проводить "разъяснительную работу". Кроме того, предусмотрена административная ответственность.
Эпидемиологическая ситуация в Украине: главное
С 15 октября в красную зону перешла Херсонская область. Кроме того, с 18 октября "покраснеют" еще Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области.
За сутки 15 октября в Украине обнаружили 12 983 новых инфицированных.
Для вакцинации в Украине использовали такие вакцины:
Covishield (AstraZeneca)
Coronavac
Cominarity
AstraZeneca
Janssen (Johnson & Johnson's)
Moderna.