Окружение и разграничение, – Буданов рассказал, почему россияне сбежали с Киевщины

Кирилл Буданов рассказал, почему оккупанты сбежали из Киевской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны рассказал, что украинские защитники фактически выгнали врага из региона.

Соответствующую информацию Кирилл Буданова рассказал 18 апреля "SPIEGEL". Это случилось на 54 день полномасштабной войны, между тем Киевщину от врага ВСУ освободили 2 апреля.

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Украинские бойцы заставили врага покинуть Киевщину

Кирилл Буданов ответил на вопрос, как враг покинул Киевскую область. В частности, вспомнил, что началось все с того, что ВСУ вернули город Ирпень.

По его словам, это угрожало "разрезанием их сил" в Киевской области.

Россияне быстро поняли, что всего за несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят создать врагу – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить,

– объяснил Кирилл Буданов.

Начальник ГУР рассказал, что его удивляет насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. В частности, Буданов объяснил, что враги "приняли желаемое за действительное".

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