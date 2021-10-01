На Осокорках в Киеве загорелась инженерная гимназия

Возгорание с серьезным задымлением произошло в помещении Киевской инженерной гимназии в Дарницком районе около 10:10 1 октября. Руководители учреждения сразу начали эвакуацию педагогов и детей.

В пресс-службе ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу отметили, что по состоянию на 10:20 спасатели только направлялись к месту пожара. За 15 минут после этого возгорание уже потушено.

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Очевидцы утверждают, что из помещения гимназии эвакуировали 1500 учеников и весь персонал.

Эпицентр в столовой



Едкий дым затянул почти все помещение школы / Фото 24 канала

Как утверждают очевидцы, пожар в здании гимназии на улице Княжий затон, 12А начался с первого этажа из помещения столовой.

Дым быстро охватил почти все заведение и затянул его крышу.

Жители Осокорков говорят, что дым от пожара виден почти из любой точки микрорайона.

Смотрите видео, снятое школьниками после эвакуации из киевской гимназии (Осторожно! Нецензурная лексика!):

Експерти кажуть, що вогонь розповсюдився у їдальні площею 25 квадратних метрів. Загасити пожежу рятувальники змогли дуже швидко.



Спасатели быстро потушили огонь в помещении гимназии / Фото "Х****й Киев"

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Никто не пострадал.

Смотрите видео с места пожара в инженерной гимназии Киева: