На Осокорках в Киеве загорелась инженерная гимназия
Источник:24 канал
Возгорание с серьезным задымлением произошло в помещении Киевской инженерной гимназии в Дарницком районе около 10:10 1 октября. Руководители учреждения сразу начали эвакуацию педагогов и детей.
В пресс-службе ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу отметили, что по состоянию на 10:20 спасатели только направлялись к месту пожара. За 15 минут после этого возгорание уже потушено.
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Очевидцы утверждают, что из помещения гимназии эвакуировали 1500 учеников и весь персонал.
Эпицентр в столовой
Едкий дым затянул почти все помещение школы / Фото 24 канала
- Как утверждают очевидцы, пожар в здании гимназии на улице Княжий затон, 12А начался с первого этажа из помещения столовой.
- Дым быстро охватил почти все заведение и затянул его крышу.
- Жители Осокорков говорят, что дым от пожара виден почти из любой точки микрорайона.
Смотрите видео, снятое школьниками после эвакуации из киевской гимназии (Осторожно! Нецензурная лексика!):
Експерти кажуть, що вогонь розповсюдився у їдальні площею 25 квадратних метрів. Загасити пожежу рятувальники змогли дуже швидко.
Спасатели быстро потушили огонь в помещении гимназии / Фото "Х****й Киев"
На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
Никто не пострадал.
Смотрите видео с места пожара в инженерной гимназии Киева: