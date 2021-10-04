Отпали колеса, авто разлетелись на обломки: возле КПИ случилась жуткая ночная авария

На улице Борщаговской в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Там в ночь на 4 октября водитель Audi разбил свою машину и загнал Volkswagen Kaddy просто в дерево.

Страшная авария произошла вблизи Национального технического университета "Киевский политехнический институт" имени Игоря Сикорского – на станции скоростного трамвая "Полевая".

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Авария произошла возле станции скоростного трамвая "Полевая" / Фото dtp.kiev.ua



Машину Audi выбросило прямо на зеленую зону, где росло дерево / Фото dtp.kiev.ua

Машины превратились в лом

Из-за бешеной езды водителя Audi попутный Volkswagen вылетел на зеленую зону, чуть ли не до пешеходного перехода, и столкнулся со стволом дерева. Автомобиль виновника автотрассы также получил серьезные повреждения. Так, по дороге разлетелись колеса обеих машин, обломки от них и вытекли технические жидкости.



Водитель Audi якобы был нетрезв / Фото dtp.kiev.ua



Обломки и колеса от двух автомобилей разлетелись по дороге / Фото dtp.kiev.ua

Могло не обойтись без алкоголя

Свидетели аварии утверждали, что водитель Audi якобы был нетрезв. Количество пострадавших пока неизвестно. Впрочем, на место происшествия сразу же прибыли патрульные полицейские и медики.



Машина Audi также получила серьезные повреждения / Фото dtp.kiev.ua



На место аварии прибыли полицейские и медики / Фото dtp.kiev.ua

Летальная автокатастрофа на Троещине

На Троещине в Киеве в ночь на 1 октября в аварии погиб 24-летний парень. Он не справился с управлением своего Mini Cooper и вылетел в лесополосу. Авто несколько раз перевернулось, а водитель получил несовместимые с жизнью травмы.