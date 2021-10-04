Карколомна аварія сталася поблизу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського – на станції швидкісного трамваю "Польова".

За темою Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП в Києві: чи постраждав актор

Аварія на КПІ у Києві, нетверезий водій Audi виштовхнув Volkswagen у дерево, є потерпілі
Аварія трапилася біля станції швидкісного трамваю "Польова" / Фото dtp.kiev.ua

У Києві біля КПІ розбилися Audi та Wolkswagen, ДТП на Польовій, аварія
Машину Audi викинуло просто на зелену зону, де росло дерево / Фото dtp.kiev.ua

Автівки перетворилися на брухт

Через шалену їзду кермувальника Audi попутний Volkswagen вилетів на зелену зону, ледь не до пішохідного переходу, та зіткнувся зі стовбуром дерева. Автівка винуватця автотрощі також зазнала серйозних ушкоджень. Так, дорогою розлетілися колеса обох машин, уламки від них та повитікали технічні рідини.

П'яна ДТП на КПІ, водій Audi виштовхнув Volkswagen у дерево, є потерпілі
Водій Audi нібито був нетверезим / Фото dtp.kiev.ua

Аварія у Києві на Борщагівській, уламки та колеса від Audi та Volkswagen розлетілися по дорозі
Уламки та колеса від двох автівок розлетілися по дорозі / Фото dtp.kiev.ua

Могло не обійтися без алкоголю

Свідки аварії стверджували, що водій Audi буцімто був нетверезим. Кількість потерпілих наразі невідома. Втім на місце пригоди одразу ж прибули патрульні поліцейські та медики.

На КПІ у Києві трапилася масштабна аварія з Audi та Volkswagen
Машина Audi також зазнала серйозних ушкоджень / Фото dtp.kiev.ua

Аварія на КПІ з постраждалими, Audi виштовхнув Volkswagen у дерево
На місце аварії прибули поліцейські та медики / Фото dtp.kiev.ua

Летальна автокатастрофа на Троєщині

На Троєщині у Києві в ніч проти 1 жовтня в аварії загинув 24-річний хлопець. Він не впорався з керуванням свого Mini Cooper и вилетів у лісосмугу. Авто кілька разів перекинулося, а вводій отримав несумісні з життям травми.