Карколомна аварія сталася поблизу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського – на станції швидкісного трамваю "Польова".

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Аварія трапилася біля станції швидкісного трамваю "Польова" / Фото dtp.kiev.ua



Машину Audi викинуло просто на зелену зону, де росло дерево / Фото dtp.kiev.ua

Автівки перетворилися на брухт

Через шалену їзду кермувальника Audi попутний Volkswagen вилетів на зелену зону, ледь не до пішохідного переходу, та зіткнувся зі стовбуром дерева. Автівка винуватця автотрощі також зазнала серйозних ушкоджень. Так, дорогою розлетілися колеса обох машин, уламки від них та повитікали технічні рідини.



Водій Audi нібито був нетверезим / Фото dtp.kiev.ua



Уламки та колеса від двох автівок розлетілися по дорозі / Фото dtp.kiev.ua

Могло не обійтися без алкоголю

Свідки аварії стверджували, що водій Audi буцімто був нетверезим. Кількість потерпілих наразі невідома. Втім на місце пригоди одразу ж прибули патрульні поліцейські та медики.



Машина Audi також зазнала серйозних ушкоджень / Фото dtp.kiev.ua



На місце аварії прибули поліцейські та медики / Фото dtp.kiev.ua

Летальна автокатастрофа на Троєщині

На Троєщині у Києві в ніч проти 1 жовтня в аварії загинув 24-річний хлопець. Він не впорався з керуванням свого Mini Cooper и вилетів у лісосмугу. Авто кілька разів перекинулося, а вводій отримав несумісні з життям травми.