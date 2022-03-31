В ОВА назвали самые опасные направления в Киевской области

Российские войска "ушли" с территории Киевской области. Но это не значит, что все территории безопасны. Да, в ОВА назвали самые опасные направления.

Оккупанты, когда покидали территории Киевской области, миновали все вокруг. Речь и о территориях, и о домах горожан. Также в области все еще ведутся бои, и есть населенные пункты, в которые все еще опасно возвращаться.

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Самые опасные направления в Киевской области

Буча – Ворзель – Гостомель

Немешаево

Дмитровская община

Макаровское общество

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин.

В Киевской ОВА отмечают, что ежедневно фиксируют по 30 – 40 обстрелов российскими военными жилищных массивов, а также зданий в области. Больше всего разрушений потерпели в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской, а также Песковской общинах. Речь идет о 550 объектах.

Бучанский район. Здесь ситуация напряженная, но контролируемая. Макаровская и Ирпенская общины, село Шпитьки – под обстрелами. Бородянское общество заблокировано оккупантами, а в Гостомельской шли бои. Что касается села Дмитровки, то его оккупанты миновали. Окопался враг в Немишаевской, а также Бучанской общинах.

Броварской район. "Выведение" вражеских сил наблюдается в Барышевской, Калитянской, а также Великодымерской общинах. В них подразделения ВСУ проводят оборонные действия и осуществляют успешные контратаки на отдельных территориях.

Вышгородский район. Гуманитарная катастрофа в Иванковской, Дымерской, а также Полесской общинах. Город Славутич заблокирован оккупантами.

Фастовский район. Оккупанты обстреливали нефтебазу в городе Фастов.

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