Окупанти, коли покидали території Київської області, мінували все навколо. Мовиться і про території, і про будинки містян. Також в області все ще ведуться бої, тож є населені пункти, в які все ще небезпечно повертатися.

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Найнебезпечніші напрямки на Київщині

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

В Київській ОВА зазначають, що щоденно фіксують по 30 – 40 обстрілів російськими військовими житлових масивів, а також будівель в області. Найбільше руйнувань зазнали у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, а також Пісківській громадах. Мовиться про 550 об'єктів.

Бучанський район. Тут ситуація напружена, але контрольована. Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки – під обстрілами. Бородянська громада заблокована окупантами, а в Гостомельській йшли бої. Що стосується села Дмитрівки, то його окупанти мінували. Окопався ворог у Немішаївській, а також Бучанській громадах.

Броварський район. "Виведення" ворожих сил спостерігається у Баришівській, Калитянській, а також Великодимерській громадах. У них підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях.

Вишгородський район. Гуманітарна катастрофа в Іванківській, Димерській, а також Поліській громадах. Місто Славутич заблокований окупантами.

Фастівський район. Окупанти обстрілювали нафтобазу у місті Фастів.

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