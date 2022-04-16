В ОВА рассказали о продолжительности комендантского часа в Киевской области с 16 по 17 апреля

В Киевской области изменили комендантский час с 16 на 17 апреля. Напомним, что во время него категорически запрещено покидать дома, если у вас нет на это разрешения.

Глава Киевской ОВА отметил, что в ночь с 16 на 17 апреля комендантский час в области продлится с 22:00 до 05:00.

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В Киевской области сменили время комендантского часа

Исключением являются населенные пункты Гостомельского и Иванковского поселковых советов. Там комендантский час усилен.

Так, в Гостомельском поселковом совете комендантский час продлится до 06:00 20 апреля.

А вот в населенных пунктах Иванковского поселкового совета – с 20:00 до 06:00 с 13 по 18 апреля.

В Киевской ОВА напомнили о запрете перемещаться по населенным пунктам во время комендантского часа. Запрещено быть на улице и в других общественных местах. Речь идет о скверах, парках, площадях и так далее.

Исключение для тех, кто работает в критической инфраструктуре и имеет спецпропуск и удостоверение личности.

Главная ценность – это человеческая жизнь. Временные ограничения, вводимые на определенных территориях, нацелены, в первую очередь, на сохранение мирного населения,

– подчеркнул Павлюк.

Он попросил людей быть ответственными, придерживаться рекомендаций местных властей. Также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.

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