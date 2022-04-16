Очільник Київської ОВА зазначив, що у ніч з 16 на 17 квітня комендантська година в області триватиме з 22:00 до 05:00.

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На Київщині змінили час комендантської години

Винятками є населені пункти. Мовиться про Гостомельську та Іванківську селищні ради. Там комендантська година посилена.

Так, у Гостомельській селищній раді комендантська година триватиме до 06:00 20 квітня.

А от у населених пунктах Іванківської селищної ради – з 20:00 по 06:00 з 13 по 18 квітня.

У Київській ОВА нагадали про заборону переміщатися населеними пунктами під час комендантської години. Заборонено також бути на вулиці й в інших громадських місцях. Мовиться про сквери, парки, площі та інше.

Виняток для тих, хто працює в критичній інфраструктурі та має при собі спецперепустку та посвідчення особи.

Головна цінність – це людське життя. Тимчасові обмеження, що запроваджуються на певних територіях, націлені, в першу чергу, на збереження мирного населення,

– підкреслив Павлюк.

Він попрохав людей бути відповідальними, дотримуватися рекомендацій місцевої влади. Також не ігноруйте на сигнали повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

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