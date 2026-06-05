Скандалы с палатками в метро во время атак: как комментируют ситуацию в подземке Киева

Во время очередного массированного обстрела Киева в сети вспыхнула дискуссия о том, можно ли использовать палатки в метро во время воздушных тревог. Обсуждение быстро переросло в спор между пользователями из-за разных представлений о правилах пребывания в укрытиях.

В то же время в Киевском метрополитене отмечают, что прямых запретов на использование палаток нет, однако действуют общие рекомендации по безопасному и удобному пребыванию в укрытиях. В эксклюзивном комментарии для 24 Канала пресс-секретарь метрополитена Оксана Никифорук прокомментировала эту ситуацию.

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Возможно ли разместить вагоны метро на станциях во время воздушных тревог?

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году 46 подземных станций киевского метрополитена круглосуточно функционируют как полноценные укрытия и оснащены всем необходимым для пребывания людей во время воздушных тревог. Речь идет о вентиляции, водоснабжения, освещения, работу эскалаторов, санузлы и другую базовую инфраструктуру.

Пресс-секретарь прокомментировала предложения пользователей сети оставлять вагоны метро на станциях для увеличения пространства для людей во время воздушных тревог. По ее словам, метрополитен продолжает работать как полноценная транспортная система с короткими интервалами движения поездов – обычно это 2:30 – 3:00 минуты – и для бесперебойной работы этой системы необходимо регулярно проводить обслуживание инфраструктуры.

Значительную часть таких работ выполняют именно ночью, когда движение поездов прекращается. В ночное время суток в тоннеле работают специальные ремонтные бригады, которые используют служебный транспорт, в частности дрезины, чтобы доставлять работников или крупногабаритное оборудование и материалы, необходимые для ремонта или замены элементов пути.

Пресс-секретарь резюмировала, что размещение вагонов у платформ в ночное время сделало бы невозможным проведение работ, от которых напрямую зависит безопасность движения поездов и функционирования станций как укрытий.

Соответственно, если будет расстановка подвижного состава на ночь возле платформ, то мы не сможем выполнять эти крайне важные работы,

– уточнила Оксана Никифорук.

Палатки в укрытиях: рекомендация метрополитена

В столичном метро советуют людям, которые направляются в укрытие во время воздушной тревоги брать с собой самые необходимые вещи, среди них:

вода или чай,

персональные лекарства,

теплая одежда,

каремат или спальник,

а также небольшой запас еды.

По возможности просят отказаться от громоздких предметов, и палаток в частности, поскольку платформы станций являются общим пространством для всех, кто находится в укрытии.

И здесь мы еще раз обращаемся: если можете заменить большие габаритные вещи на меньшие, такие как карематы или спальники, мы очень просим это сделать, поскольку платформа станции это общее пространство,

– подчеркнула пресс-секретарь.

В Киевском метрополитене отмечают, что люди из соображений безопасности могут заблаговременно прийти на станцию перед возможной ночной атакой.

В таком случае следует сообщить об этом работникам станции. Персонал подскажет, где лучше разместиться и будет знать, что человек находится в укрытии. Это поможет лучше организовать пребывание на станции и обеспечить безопасность.

Вместе с тем Оксана Никифорук добавила, что работники станций круглосуточно обеспечивают работу вентиляции, освещения, водоснабжения и координируют пребывание людей в укрытии. Кроме того, на каждой станции постоянно дежурят правоохранители, которые следят за порядком и могут оказать помощь в случае необходимости.

Сколько людей находятся в метро во время атак России

Во время последнего массированного обстрела в укрытиях на станциях метро одновременно находилась более 41 тысячи человек – это один из самых высоких показателей за все время полномасштабной войны.

Для сравнения, ранее во время ночных атак количество людей в укрытиях обычно составляло от 23 до 28 тысяч, а один из предыдущих рекордов был зафиксирован в марте 2024 года. Тогда в укрытие в метро спустились около 38 тысяч человек.

В метрополитене также отметили, что в начале года во время воздушных тревог в метро приходили около 5 – 10 тысяч человек, однако в последнее время эти показатели существенно выросли.