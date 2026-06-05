Водночас у Київському метрополітені наголошують, що прямих заборон на використання наметів немає, однак діють загальні рекомендації щодо безпечного та зручного перебування в укриттях. У ексклюзивному коментарі для 24 Каналу прессекретарка метрополітену Оксана Никифорук прокоментувала цю ситуацію.

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Чи можливо розмістити вагони метро на станціях під час повітряних тривог?

Із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році 46 підземних станцій київського метрополітену цілодобово функціонують як повноцінні укриття і оснащені всім необхідним для перебування людей під час повітряних тривог. Ідеться про вентиляцію, водопостачання, освітлення, роботу ескалаторів, санвузли та іншу базову інфраструктуру.

Речниця прокоментувала пропозиції користувачів мережі залишати вагони метро на станціях для збільшення простору для людей під час повітряних тривог. За її словами, метрополітен продовжує працювати як повноцінна транспортна система з короткими інтервалами руху поїздів – зазвичай це 2:30 – 3:00 хвилини – й для безперебійної роботи цієї системи необхідно регулярно проводити обслуговування інфраструктури.

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Значну частину таких робіт виконують саме вночі, коли рух поїздів припиняється. В нічний час доби у тунелі працюють спеціальні ремонтні бригади, які використовують службовий транспорт, зокрема дрезини, аби доставляти працівників чи великогабаритне обладнання та матеріали, необхідні для ремонту чи заміни елементів колії.

Речниця резюмувала, що розміщення вагонів біля платформ у нічний час унеможливило б проведення робіт, від яких безпосередньо залежить безпека руху поїздів і функціонування станцій як укриттів.

Відповідно, якщо буде розстановка рухомого складу на ніч біля платформ, то ми не зможемо виконувати ці вкрай важливі роботи,

– уточнила Оксана Никифорук.

Намети в укриттях: рекомендація метрополітену

У столичному метро радять людям, які прямують до укриття під час повітряної тривоги брати із собою найнеобхідніші речі, серед них:

вода або чай,

персональні ліки,

теплий одяг,

каремат або спальник,

а також невеликий запас їжі.

За можливості просять відмовитися від громіздких предметів, й наметів зокрема, оскільки платформи станцій є спільним простором для всіх, хто перебуває в укритті.

І тут ми вкотре звертаємося: якщо можете замінити великі габаритні речі на менші, такі як каремати чи спальники, ми дуже просимо це зробити, оскільки платформа станції це спільний простір,

– підкреслила речниця.

У Київському метрополітені зазначають, що люди з міркувань безпеки можуть завчасно прийти на станцію перед можливою нічною атакою.

У такому разі варто повідомити про це працівників станції. Персонал підкаже, де краще розміститися та знатиме, що людина перебуває в укритті. Це допоможе краще організувати перебування на станції й забезпечити безпеку.

Разом із тим Оксана Никифорук додала, що працівники станцій цілодобово забезпечують роботу вентиляції, освітлення, водопостачання та координують перебування людей в укритті. Крім того, на кожній станції постійно чергують правоохоронці, які стежать за порядком й можуть надати допомогу у разі потреби.

Скільки людей перебувають у метро під час атак Росії

Під час останнього масованого обстрілу в укриттях на станціях метро одночасно перебувала понад 41 тисяча людей – це один із найвищих показників за весь час повномасштабної війни.

Для порівняння, раніше під час нічних атак кількість людей в укриттях зазвичай становила від 23 до 28 тисяч, а однин із попередніх рекордів був зафіксований у березні 2024 року. Тоді до укриття в метро спустились близько 38 тисяч осіб.

У метрополітені також зауважили, що на початку року під час повітряних тривог до метро приходили близько 5 – 10 тисяч людей, однак останнім часом ці показники суттєво зросли.