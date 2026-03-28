В Киеве создадут Пантеон выдающихся украинцев: кого там планируют перезахоронить

В Украине рассматривают создание Пантеона выдающихся украинцев. Речь идет о перезахоронении выдающихся граждан, похороненных за пределами страны.

Идею создания Пантеона обсудили на совещании с участием руководства Офиса президента, нардепов, представителей Института национальной памяти, общественности и ученых.

Что за Пантеон власть хочет создать в Киеве?

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что перезахоронение известных украинцев – это часть восстановления исторической памяти, что особенно актуально в условиях войны.

По словам Буданова, важно создать перечень выдающихся украинцев, которые похоронены за рубежом, а также разработать механизм их возможного возвращения в Украину.

Отдельно планируется определить место для создания Пантеона, важную роль в этом процессе может сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что также нужно проанализировать украинское и иностранное законодательство о процедурах перезахоронения.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что украинские дипломатические учреждения уже идентифицировали захоронения 98 украинцев в 21 стране мира.

Среди них – политические, военные, культурные и общественные деятели разных периодов украинской истории, в частности времен УНР, ЗУНР, ОУН-УПА и правительства в изгнании.

Историк Юрий Юзич отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на захоронения, которые остались без должного ухода со стороны местных общин или дипломатических учреждений.

По его словам, из-за особенностей законодательства в разных странах такие могилы могут быть потеряны или ликвидированы, поэтому их нужно срочно идентифицировать, особенно в Европе. Он подчеркнул, что это большая научно-исследовательская работа, которая должна выполняться прежде всего государственными институтами, в частности Институтом национальной памяти.

По итогам совещания было поручено правительственным структурам в определенные сроки проработать предложения вместе с общественностью и учеными и подготовить отчет о результатах. После этого согласованный проект создания Пантеона выдающихся украинцев планируют подать на рассмотрение президенту.

Какова ситуация с Национальным военным мемориальным кладбищем?