В паркинге киевского "Эпицентра" сгорело авто: фото масштабного пожара

На улице Братиславской в Днепровском районе Киева утром 19 ноября произошел серьезный пожар. Там на третьем этаже паркинга вспыхнул автомобиль.

Сообщение к спасателям поступило в 07:43. На место инцидента немедленно отрядили 10 бойцов и две пожарных машины. По информации телеграм-канала dtp.kiev.ua возгорание произошло на паркинге магазина "Эпицентр".

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Пожарные быстро прибыли на место и потушили огонь / Фото ГСЧС

Машина вспыхнула, как факел

Прибыв на паркинг, пожарные принялись тушить легковушку Renault Megane, передняя часть которой пылала. В 08:09 им удалось локализовать пламя, а в 08: 13 полностью потушить его. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В причинах и деталях пожара теперь будет разбираться полиция.



Огонь охватил переднюю часть авто / Фото ГСЧС



Последствия пожара на улице Братиславской / Фото dtp.kiev.ua

Пожар с авто в Белой Церкви: подобный случай

В одном из дворов Белой Церкви утром 26 октября дотла сгорели две машины. Почему вспыхнул пожар, пока узнать не удалось. Об инциденте спасателям сообщила женщина, которая увидела пламя из окна.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Пожар в верхнем паркинге "Эпицентра" в Киеве на улице Братиславской: горит автомобиль Renault. Всегда соблюдайте правила противопожарной безопасности и обязательно используйте огнетушители.