Парковаться и ездить по е-билету станет удобнее: киевлянам улучшили приложение "Киев цифровой"

Киевлянам стала доступна новая версия приложения "Киев цифровой". Она предусматривает упрощение пользования е-билетом и парковки транспорта.

Об обновлении приложения киевлянам сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич. По его словам, последняя версия "Киева цифрового" должна повысить культуру парковки в столице, а также сделать онлайн-сервисы более удобными для жителей города.

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В приложении появился таймер для автоматического завершения парковки

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко у себя в фейсбуке объяснил, что теперь столичные водители смогут сразу запланировать точное время завершения парковки.

За 15 минут до этого приложение будет отправлять пуш-сообщение с предупреждением, что парковка закроется. Пользователь сможет либо изменить время автоматического завершения, либо отменить его и завершить парковку самостоятельно.

! Водители, которые будут завершать парковку самостоятельно, каждый час будут получать уведомления об активной парковке.

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QR-билеты не нужно будет подтверждать галочкой

Вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка "Показать контроллеру", чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки при необходимости,

– объяснил Половинко.

Через два часа после использования билет автоматически исчезнет с экрана. Однако запись о его использовании и квитанция сохранятся в новостной ленте.

Кроме того, в КГГА отметили, что программисты усовершенствовали ряд экранов и ускорили работу некоторых сервисов. Загрузить новую версию приложения жители Киева могут в App Store или Google Play.

Текст публикации Петра Оленича:

Пришло время обновить "Киев цифровой"!

Вместе с командой "Киев цифровой" и профильным заместителем председателя КГГА Константином Усовым повышаем парковку в городе и совершенствуем сервисы для удобства киевлян.

В новой версии "Киев цифровой" команда упростила сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки. Больше не нужно беспокоиться, что вы забыли закончить парковку.

Удобная система парковки и современные инструменты для ее оплаты – один из векторов развития "умных городов" и Киева в том числе.

Не забудьте обновить приложение в App Store или Google Play!

Текст публикации Олега Половинко:

В "Киев цифровой" появился таймер для автоматического завершения парковки и исчезла галочка "Билет просканирован"

Основой всех наших обновлений является фидбек. Полный переход на е-билет зафиксировал пользовательскую историю, которая путала людей. Мы упростили сценарий оплаты проезда QR-билетами и усовершенствовали функционал "Билет просканирован".

Кроме того, мы круто обновили сервис почасовой парковки, теперь пользователи не будут забывать завершать свои парковки.

Таймер для автоматического завершения парковки

Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки. За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением, что парковка закроется. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно.

Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке.

Больше не нужно давить на галочку подтверждения после валидации QR-билета.

Вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка "Показать контроллеру", чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки при необходимости.

Через 2 часа после использования билет автоматически удалится с экрана. Запись об использовании билета и квитанция будут сохранены в новостной ленте.

Также в приложении добавили видеоинструкцию, как оплатить проезд в наземном транспорте. Пользователи могут просмотреть видео, чтобы правильно сканировать билет на валидаторе.

Казалось бы, это небольшие доработки, которые через неделю станут нормой. Однако все они построены на сотнях пользовательских сообщений, и именно в этом заключается ценность.

Обновляйте приложение и пишите отзывы!