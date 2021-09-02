Перебегал дорогу в запрещенном месте: в Киеве поезд сбил мужчину насмерть – видео с места

В Киеве на проспекте Науки поезд сбил мужчину. В то время он пытался перебежать дорогу в неположенном месте. От сильных травм мужчина скончался на месте.

Поезд въехал в мужчину 2 сентября утром на пересечении железнодорожных путей. В сети опубликовали видео с места происшествия. Полиция еще не предоставила официальной информации.

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Не могли предотвратить аварию

Машинист заметил мужчину, который хотел перебежать через рельсы. Он подал звуковой сигнал, чтобы поезд остановился. Однако, к сожалению, все произошло слишком внезапно. Трагедии было не избежать.



Поезд въехал в мужчину на железной дороге, когда тот перебегал дорогу / Фото dtp.kiev.ua

В результате ДТП мужчина погиб сразу. Медики по приезду лишь констатировали смерть. В телеграмме пишут, что на месте также работали следственно-оперативная группа и несколько экипажей патрульной полиции.

Движение поездов, которые находились на вокзале, временно прекратили. Продолжаются следственные действия.

Поезд сбил мужчину, который в запрещенном месте перебегал дорогу: видео dtp.kiev.ua