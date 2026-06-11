В Киеве перекрыли часть дороги возле моста Метро

В Киеве утром 11 июня частично ограничили движение транспорта в районе моста Метро. Временные изменения связаны с дорожными работами.

Водителей предупреждают о возможных задержках и советуют заблаговременно планировать маршрут. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Где перекроют дорогу и сколько это продлится?

Ограничения стартовали с 10:00 и продлятся до 17:00 11 июня. Речь идет об участке заезда к транспортной развязке Набережного шоссе со стороны моста Метро в Печерском районе Киева.

Именно здесь коммунальные службы проводят плановые ремонтные работы дорожной инфраструктуры. В частности, специалисты Дорожно-эксплуатационного управления Печерского района ремонтируют колесоотбойный барьер, который обеспечивает безопасность движения на этом участке. Поэтому возникла необходимость в частичном перекрытии проезжей части.

На время выполнения работ движение транспорта организовано только одной полосой. Это существенно снижает пропускную способность участка, особенно в часы интенсивного трафика.

Участок, который перекроют / Фото КГГА

В "Киевавтодоре" отмечают, что работы носят плановый характер и направлены на повышение безопасности водителей и пешеходов. Киевлян призывают заранее учитывать ограничения при планировании поездок, особенно при движении в направлении Набережного шоссе и центральной части города.

В случае возможности рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

На каких дорогах также недавно проводили ремонт?

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, в Украине завершили основной этап ремонтных работ на дорогах государственного значения.

По его словам, с начала 2026 года в стране уже восстановили почти 14 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Объемы выполненных работ стали рекордными с 2022 года.

Кулеба подчеркнул, что ремонтные работы продолжались во всех регионах, несмотря на сложные погодные условия и вызовы безопасности. В приоритете были трассы, которые обеспечивают логистику для перевозки людей, грузов, работы бизнеса, экспорта и оборонных нужд.

Наибольшие объемы восстановления выполнили на ключевых международных и национальных маршрутах, в частности:

М-06 Киев – Чоп,

М-05 Киев – Одесса

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Также работы проводились на дорогах М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр и М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Несмотря на завершение основного этапа, ремонтные работы на сети государственных дорог продолжаются.

Сейчас ресурсы постепенно направляют в прифронтовые области. По словам Кулебы, там продолжается согласование с Генеральным штабом по определению критически важных маршрутов для военной логистики, эвакуации и гуманитарных перевозок.