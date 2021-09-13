Перелом ключицы и травма головы: в "Эпицентре" в Киеве на ребенка упал шкаф
Источник:фейсбук Людмилы Похил
Незакрепленный шкаф упал на мальчика, когда тот находился вместе с мамой в отделе мебели для детей. Выставочный экземпляр не был закреплен, поэтому рухнул на потерпевшего и причинил ему тяжелые травмы.
По словам матери мальчика, шкаф, который упал, шатается даже если его просто задеть, а при открытии – теряет равновесие и начинает падать.
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Именно это и произошло с мальчиком, когда он открыл дверцу шкафа. Удержать ее он не смог.
Врач пришел через полчаса
Кроме травмы ключицы мальчик получил ушиб головы / Фото Людмилы Похил
- Как утверждает в фейсбуке Людмила Похил, чей сын травмировался, они хотели выбрать детское кресло-мешок.
- Шкаф стоял рядом с детской мебелью без креплений к стене.
- После инцидента медицинский работник "Эпицентра" не появлялся на месте происшествия почти 30 минут. Впоследствии медик лишь налепил ребенку на лоб пластырь, тогда как повреждения мальчика были значительно более серьезными.
- Родители пострадавшего отвезли мальчика в больницу, где ему наложили гипс. У мальчика диагностировали перелом ключицы. Ему придется ходить с гипсом 3 недели.
Шкаф сломал мальчику ключицу / Фото Людмилы Похил
Чего я добиваюсь? Чтобы "Эпицентр" либо убрал отдельно детские товары дальше от шкафов, либо прикрутил выставочные образцы к стене в зоне детских товаров. Не должно быть детских смертей в зоне детских товаров,
– подчеркнула Похил.
В "Эпицентре" обещают все компенсировать
В самой компании в комментарии 24 каналу рассказали, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, 11А. Также в "Эпицентре" попросили прощения у пострадавшего мальчика и его семьи.
В результате инцидента в компании начали служебное расследование. Кроме того, в сети строительных гипермаркетов пообещали сделать все, чтобы подобные случаи не повторялись. Также в магазинах провели проверки безопасности торгового оборудования и его крепления.
Семье пострадавшего мальчика обещают компенсировать все медицинские расходы и оказать дополнительную помощь, если таковая понадобится.