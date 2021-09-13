Перелом ключицы и травма головы: в "Эпицентре" в Киеве на ребенка упал шкаф

Незакрепленный шкаф упал на мальчика, когда тот находился вместе с мамой в отделе мебели для детей. Выставочный экземпляр не был закреплен, поэтому рухнул на потерпевшего и причинил ему тяжелые травмы.

По словам матери мальчика, шкаф, который упал, шатается даже если его просто задеть, а при открытии – теряет равновесие и начинает падать.

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Именно это и произошло с мальчиком, когда он открыл дверцу шкафа. Удержать ее он не смог.

Врач пришел через полчаса



Кроме травмы ключицы мальчик получил ушиб головы / Фото Людмилы Похил

Как утверждает в фейсбуке Людмила Похил, чей сын травмировался, они хотели выбрать детское кресло-мешок.

Шкаф стоял рядом с детской мебелью без креплений к стене.

После инцидента медицинский работник "Эпицентра" не появлялся на месте происшествия почти 30 минут. Впоследствии медик лишь налепил ребенку на лоб пластырь, тогда как повреждения мальчика были значительно более серьезными.

Родители пострадавшего отвезли мальчика в больницу, где ему наложили гипс. У мальчика диагностировали перелом ключицы. Ему придется ходить с гипсом 3 недели.



Шкаф сломал мальчику ключицу / Фото Людмилы Похил



Чего я добиваюсь? Чтобы "Эпицентр" либо убрал отдельно детские товары дальше от шкафов, либо прикрутил выставочные образцы к стене в зоне детских товаров. Не должно быть детских смертей в зоне детских товаров,

– подчеркнула Похил.

В "Эпицентре" обещают все компенсировать

В самой компании в комментарии 24 каналу рассказали, что инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, 11А. Также в "Эпицентре" попросили прощения у пострадавшего мальчика и его семьи.

В результате инцидента в компании начали служебное расследование. Кроме того, в сети строительных гипермаркетов пообещали сделать все, чтобы подобные случаи не повторялись. Также в магазинах провели проверки безопасности торгового оборудования и его крепления.

Семье пострадавшего мальчика обещают компенсировать все медицинские расходы и оказать дополнительную помощь, если таковая понадобится.