С песнями и хороводом: в Киеве заметили интересный свадебный кортеж

На Троещине люди организовали свадебный кортеж возле жилого дома. Там собрались люди, которые образовали большой круг и пели посреди улицы.

В сети говорят, что свадьбу организовали на Бальзака, 68. В сети опубликовали видео происшествия 9 сентября.

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Танцуют посреди улицы

На записи виден свадебный кортеж более 20 автомобилей. Во дворе люди поют и танцуют, образовав круг. Гостей, которые водят хороводы несколько десятков.

Поблизости также много людей, которые наблюдают за событием. Вероятно, они жители дома, вблизи которого происходит действо.

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В тот же день заметили свадебный кортеж с грузовиками. Они были украшены шариками и лентами.

На грузовиках также были большие плакаты с надписями "жених" и "невеста". Проезжавшие мимо водители сигналили, приветствуя молодую пару. Вероятно, это та самая свадьба.

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