Пианист-виртуоз Стивен Ридли произвел фурор концертом в парке Шевченко: яркие фото и видео
Источник:24 канал
В Киеве выступил британский пианист-виртуоз Стивен Ридли. Спонтанный уличный концерт звездный гость дал в парке Шевченко 12 ноября.
Посмотреть на выступление музыканта, который становится все популярнее во всем мире, сошлись сотни киевлян. В основном это была молодежь. Люди охотно слушали выступление вживую, и вокруг царила творческая атмосфера.
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Неожиданный подарок столице
Об уличном концерте в столице Украины Ридли сообщил на личной странице в инстаграме за несколько часов до его начала. Таким образом он решил поддержать людей в нелегкие времена, когда постоянно надо жить в ограничениях.
Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16:00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это 3 часа назад! Приводите своих друзей, маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти нелегкие времена!
– обратился исполнитель к своим поклонникам.
На концерт Стивена Ридли в парке Шевченко пришли сотни киевлян / Фото Павла Павлова, 24 канал
Стивен Ридли отыграл концерт в парке Шевченко в Киеве: видео
Стивен Ридли пригласил киевлян на спонтанный уличный концерт: смотрите видео
Чем известен Стивен РидлиИзюминкой стиля британца стало чувственное исполнение песен под аккомпанемент пианино. В его репертуар входят как авторские композиции, так и каверы всем известных хитов мирового уровня. В основном свои выступления певец снимает посреди парков и скверов. В соцсетях такие его ролики собирают миллионы лайков. Рекордом стало видео с 18 миллионами лайков.