Пианист-виртуоз Стивен Ридли произвел фурор концертом в парке Шевченко: яркие фото и видео

В Киеве выступил британский пианист-виртуоз Стивен Ридли. Спонтанный уличный концерт звездный гость дал в парке Шевченко 12 ноября.

Посмотреть на выступление музыканта, который становится все популярнее во всем мире, сошлись сотни киевлян. В основном это была молодежь. Люди охотно слушали выступление вживую, и вокруг царила творческая атмосфера.

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Неожиданный подарок столице

Об уличном концерте в столице Украины Ридли сообщил на личной странице в инстаграме за несколько часов до его начала. Таким образом он решил поддержать людей в нелегкие времена, когда постоянно надо жить в ограничениях.

Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16:00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это 3 часа назад! Приводите своих друзей, маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти нелегкие времена!

– обратился исполнитель к своим поклонникам.

На концерт Стивена Ридли в парке Шевченко пришли сотни киевлян / Фото Павла Павлова, 24 канал

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