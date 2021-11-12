Пианист-виртуоз Стивен Ридли произвел фурор концертом в парке Шевченко: яркие фото и видео

12 ноября 2021 , 22:16
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Источник:

24 канал

В Киеве выступил британский пианист-виртуоз Стивен Ридли. Спонтанный уличный концерт звездный гость дал в парке Шевченко 12 ноября.

Посмотреть на выступление музыканта, который становится все популярнее во всем мире, сошлись сотни киевлян. В основном это была молодежь. Люди охотно слушали выступление вживую, и вокруг царила творческая атмосфера.

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Об уличном концерте в столице Украины Ридли сообщил на личной странице в инстаграме за несколько часов до его начала. Таким образом он решил поддержать людей в нелегкие времена, когда постоянно надо жить в ограничениях.

Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16:00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это 3 часа назад! Приводите своих друзей, маму, приводите громкие голоса, потому что мы будем петь и разделим прекрасные моменты в эти нелегкие времена!
– обратился исполнитель к своим поклонникам.

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Чем известен Стивен Ридли

Изюминкой стиля британца стало чувственное исполнение песен под аккомпанемент пианино. В его репертуар входят как авторские композиции, так и каверы всем известных хитов мирового уровня. В основном свои выступления певец снимает посреди парков и скверов. В соцсетях такие его ролики собирают миллионы лайков. Рекордом стало видео с 18 миллионами лайков.

 

Автор: Вікторія Довгань