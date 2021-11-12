Подивитися на виступ музиканта, який стає дедалі популярнішим у всьому світі, зійшлися сотні киян. Здебільшого це була молодь. Люди охоче слухали виступ наживо, й навколо панувала творча атмосфера.

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Несподіваний подарунок столиці

Про вуличний концерт у сердмісті столиці України Рідлі повідомив на особистій сторінці в інстаграмі за кілька годин до його початку. У такий спосіб він вирішив підтримати людей в нелегкі часи, коли постійно треба жити в обмеженнях.

Києве, друзі! Мені набридли обмеження! Я ставлю піаніно в парку Шевченка о 16:00 і даю безкоштовний концерт для усіх! Я вирішив це 3 години тому! Приводьте своїх друзів, маму, приводьте гучні голоси, тому що ми співатимемо та розділимо прекрасні моменти в ці нелегкі часи!

– звернувся виконавець до своїх шанувальників.

На концерт Стівена Рідлі в парку Шевченка прийшли сотні Киян / Фото Павла Павлова, 24 канал

Стівен Рідлі відіграв концерт у парку Шевченка в Києві: відео

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