Пик прогнозируют на конец октября – ноябрь, – Рубан о COVID-19 в Киеве
Источник:24 канал
В Киеве фиксируют все больше случаев COVID-19. Вскоре ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице может ухудшиться.
Об этом в эфире 24 канала рассказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, сейчас основные антивакцинальные призывы звучат от врачей и медицинского персонала, которые не информируют людей о необходимости проведения прививок.
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"Прогнозируемый пик будет у нас (в Киеве – 24 канал) в конце октября – ноябре. Сегодня заболеваемость – среди детей и подростков. Дельта возбудитель поражает именно их", – сказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.
Согласно его информации, сейчас Киев является одним из лидеров по вакцинации от коронавируса. В то же время необходима максимальная скорость проведения прививок.
Рубан: Возможны более жесткие противоэпидемические меры
Олег Рубан пояснил, что сейчас применяют ту ограничительную меру, которую ввели во всех цивилизованных странах – это внедрение обязательной вакцинации для определенной категории населения. Для критической инфраструктуры, местных органов власти и центральных органов исполнительной власти.
Процент вакцинации ежедневно повышается, сказал Рубан. Однако это не те показатели, благодаря которым можно говорить о коллективном иммунитете.
По прогнозируемым цифрам, пик заболеваемости – в конце октября – в ноябре. Возможно, будет переход и на более жесткие противоэпидемические меры, переход в красную зону. Но сегодня все под контролем.
Олег Рубан о коронавирусе в Киеве: смотрите видео
Ситуация с COVID-19 в Киеве: последние новости
- В Украине в течение 5 октября провели более 135,5 тысячи тестирований на коронавирус разного типа. Количество заболеваний за сутки в Киеве – 792 случая.
- В то же время в сети появились кадры с очередью скорой помощи под стенами Александровской больницы, куда привозили больных COVID-19.
- Сейчас столица готовится к вероятному усилению карантинных ограничений и установлению оранжевого или красного уровня эпидемической опасности.