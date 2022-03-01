С питьевой водой в кранах в Киеве все хорошо: опровержение фейка
Источник:КМДА
В КГГА заверили, что информация о недостатке хлора для питьевой воды является фейком. В "Киевводоканале" говорят, что обеззараживают воду согласно всем правилам.
Раньше в сети распространяли информацию, что, мол, в результате хлора недостаточно. Дозировка его уменьшилась, поэтому качество питьевой воды ухудшилось.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
У "Киевводоканала" достаточно реагентов
Более того, в таких сообщениях отмечали, что даже зубы чистить надо кипяченой водой. Однако это оказалось неправдой.
У "Киевводоканала" есть достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями,
– пояснили в КГГА.
Также специалисты напомнили, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора, более современными реагентами.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.