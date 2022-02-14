Пьяный водитель такси врезался в маршрутку с людьми: видео с места ДТП в Киеве
Источник:телеграм-канал "Типичный Киев"
В Киеве на проспекте Победы в аварию попала маршрутка и такси. Водитель автомобиля не справился с управлением.
ДТП случилось, когда маршрутка остановилась и из нее начали выходить люди. Об инциденте сообщили 14 февраля.
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Место, где произошло ДТП: смотрите видео
В каком состоянии был водитель
На место прибыла патрульная полиция. Пока нет информации о пострадавших. Правоохранители зафиксировали с помощью драгера в крови мужчины 2,76 промилле алкоголя.
У водителя определили содержание алкоголя в крови: смотрите видео
Еще одно ДТП в Киеве
На Братиславской улице в Киеве 11 февраля произошло необычное ДТП. Там на полосе общественного транспорта экскаватор JCB врезался в Mitsubishi Lancer. Он фактически поместил автомобиль в ковш.
Из-за аварии остановилось движение в направлении метро "Черниговская", а также на съездах на Броварской проспект.