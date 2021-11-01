По центру Киева на Хэллоуин гуляла компания в костюмах Ку-клукс-клана

По меньшей мере 10 мужчин оделись в костюмы самой известной расистской организации мира – Ку-клукс-клан. В образе "белых националистов" мужчины гуляли по Киеву, весело общались с иностранцами и даже фотографировались с темнокожими.

Появление людей в костюмах связано с Хэллоуином. Мол, никакой расистской подоплеки в этом перфомансе не было.

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Впрочем, такая прогулка понравилась далеко не всем.

Иностранцы радостно фотографировались с "ку-клукс-клановцами"



Иностранцы не увидели в перфомансе ничего плохого / Фото Kievmap

Десять человек в белых халатах и в характерных колпаках на голове увидели 31 октября около 20:00 на Крещатике.

В руках "расисты" держали плакаты с надписями "Белая сила", "Ку-клукс-клан вернулся", "Да, мы – расисты".

Прохожие реагировали на появление одетых в костюмы мужчин в основном положительно.

Более того, с "расистами" весело фотографировались иностранцы, даже темнокожие.

Смотрите видео прогулки людей в костюмах Ку-клукс-клана в Киеве:

Некоторые пользователи поступок осудили

В соцсетях киевляне живо обсуждают такую праздничную прогулку, однако некоторые отмечают, что деятельность Ку-клукс-клана является очень кровавой, а переодеваться в такие костюмы не совсем этично и нормально. По некоторым подсчетам, представители расистской организации убили несколько десятков тысяч человек.

– это ультраправая расистская организация в США, которая отстаивала идеи превосходства белых и белого национализма.