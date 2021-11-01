Поява людей у костюмах пов'язана з Геловіном. Мовляв, жодного расистського підґрунтя у цьому перфомансі не було.

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Втім, така прогулянка сподобалася далеко не всім.

Іноземці радісно фотографувалися з "ку-клукс-кланівцями"



Іноземці не побачили в перфомансі нічого поганого / Фото Kievmap

Десять людей у білих халатах та у характерних ковпаках на голові побачили 31 жовтня близько 20:00 на Хрещатику.

У руках "расисти" тримали папери з написами "Біла сила", "Ку-клукс-клан повернувся", "Так, ми – расисти".

Перехожі реагували на появу вдягнутих у костюми чоловіків здебільшого позитивно.

Ба більше, з "расистами" весело фотографувалися іноземці, навіть темношкірі.

Дивіться відео прогулянки людей в костюмах Ку-клукс-клану у Києві:

Деякі користувачі вчинок засудили

У соцмережах кияни жваво обговорюють таку святкову прогулянку, однак деякі зазначають, що діяльність Ку-клукс-клану є дуже кривавою, а перевдягатися у такі костюми є не зовсім етичним та нормальним. За деякими підрахунками, представники расистської організації вбили кілька десятків тисяч людей.

Ку-клукс-клан, (скорочено KKK) - це ультраправа расистська організація у США, що відстоювала ідеї переваги білих та білого націоналізму.