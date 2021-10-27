Почти 1500 новых больных и смерть малыша: Кличко показал киевлянам COVID-катастрофу в больнице

Мэр Киева Виталий Кличко показал жуткие кадры из столичной больницы №4, где спасают больных коронавирусом. Он отметил, что за последние сутки в городе прибавилось более 1400 инфицированных, а жертвой пандемии стали еще 54 человека, среди которых – годовалый мальчик.

Также главу столицы беспокоит то, что количество зараженных, которые нуждаются в госпитализации, постоянно растет. Так, 27 октября, в больницу попали 560 пациентов с COVID-19. Большинство из этих людей – в тяжелом состоянии.

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Нашествие невакцинированных

По словам Кличко, врачи Киевской городской клинической больницы №4 заметили угрожающую тенденцию: 97% госпитализированных не прошли вакцинацию против коронавируса. Из-за этого медики вынуждены работать буквально в авральном режиме – ежедневно к ним приезжает более 40 карет скорой помощи.

Врачи настаивают на локдауне

Ситуация с коронавирусом в Киеве дошла уже до такого предела, что врачи, которые работают в экстренных бригадах, требуют, чтобы в городе ввели локдаун. Они опасаются, что вскоре в палатах для тяжело больных может просто не хватить мест с кислородом.

Кличко отметил, что сейчас в больницах Киева готовы к приему пациентов с коронавирусом почти 6 тысяч коек. Однако из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) уже заполнены почти 66% коек.

Поэтому я обращаюсь ко всем: это не шутки и не легенды! Вирус – агрессивный и поражает всех – детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение. Берегите свое здоровье – придерживайтесь элементарных правил безопасности, сделайте прививку! Это – единственный способ предотвратить такое стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизни людей,

– обратился мэр к горожанам.

Кличко показал кадры из киевской COVID-больницы: видео

Крик души того, кто ежедневно видит смерть

Врач Александровской больницы Михаил Сидоренко обратился к украинцам в жуткой публикации о буднях COVID-отделения. Он откровенно написал, в каких муках умирают больные и какой стресс приходится переживать их родным и медикам. Специалист подчеркнул, что многие жертвы пандемии потеряли свой шанс на спасение из-за того, что не вакцинировались.