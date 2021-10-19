Почти все умерли от COVID-19: у киевского крематория – огромные очереди из похоронных автобусов

Каждый день в Киеве хоронят десятки людей, умерших от коронавирусной болезни и ее осложнений. Из-за нашествия смертей у Байкового кладбища собираются немалые очереди из похоронных процессий.

Работники крематория говорят, что большинство умерших, которых привозят к ним автобусами, ушли из жизни именно из-за COVID-19. Родственникам приходится стоять в очереди, чтобы получить документы и отправить тела на кремацию.

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Внутри здания крематория карантинных органичений придерживаются, поэтому очереди движутся относительно медленно.

Каждые 10 минут привозят новых умерших

Представители похоронных компаний говорят, что подобные очереди на Байковой улице, где работает крематорий, можно увидеть каждый день.

19 октября по состоянию на 15:00 у крематория находилось 11 автобусов с телами умерших.

Сколько конкретно людей, умерших от COVID-19 или осложнений, сжигают в крематории Киева ежедневно, неизвестно.



Родственникам умерших приходится долго стоять в очередях для оформления кремации / Фото OBOZREVATEL

Согласно официальной статистике, 18 октября в столице умерли 26 больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 18:00, по информации ЦОЗ, 19 октября в лабораториях Киева сделали 3321 положительный ПЦР-тест.



Количество умерших от COVID-19 в Киеве растет / Фото OBOZREVATEL