Почти все умерли от COVID-19: у киевского крематория – огромные очереди из похоронных автобусов
Источник:OBOZREVATEL
Каждый день в Киеве хоронят десятки людей, умерших от коронавирусной болезни и ее осложнений. Из-за нашествия смертей у Байкового кладбища собираются немалые очереди из похоронных процессий.
Работники крематория говорят, что большинство умерших, которых привозят к ним автобусами, ушли из жизни именно из-за COVID-19. Родственникам приходится стоять в очереди, чтобы получить документы и отправить тела на кремацию.
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Внутри здания крематория карантинных органичений придерживаются, поэтому очереди движутся относительно медленно.
Каждые 10 минут привозят новых умерших
- Представители похоронных компаний говорят, что подобные очереди на Байковой улице, где работает крематорий, можно увидеть каждый день.
- 19 октября по состоянию на 15:00 у крематория находилось 11 автобусов с телами умерших.
- Сколько конкретно людей, умерших от COVID-19 или осложнений, сжигают в крематории Киева ежедневно, неизвестно.
Родственникам умерших приходится долго стоять в очередях для оформления кремации / Фото OBOZREVATEL
Согласно официальной статистике, 18 октября в столице умерли 26 больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 18:00, по информации ЦОЗ, 19 октября в лабораториях Киева сделали 3321 положительный ПЦР-тест.
Количество умерших от COVID-19 в Киеве растет / Фото OBOZREVATEL